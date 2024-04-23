إيران.. حريقان هائلان في طهران وقم (فيديو)

ونقلت وكالة أنباء "مهر" عن مسؤول في منظمة الإطفاء بطهران قوله إن "حريقًا اندلع في الطابق الأرضي الذي يستخدم كمستودع للأدوية في مستشفى الإمام الحسين".

وأضاف المسؤول أن "الجزء الشرقي من المستودع احترق بشكل كامل، كما امتدت النيران إلى أجزاء أخرى من مستودع الأدوية".

وأشار إلى أن "أسباب الحريق لم تُعرف بعد وكذلك حجم الخسائر والأضرار".

من جانب آخر، قالت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون، إن حريقًا اندلع منذ الليلة الماضية في أحد المصانع في بلدة شكوهية الصناعية بمحافظة قم وسط إيران.

وأوضحت الوكالة، أنه "رغم جهود رجال الإطفاء، فإنه لم يتمَّ احتواء الحريق حتى الآن لوجود مواد قابلة للاشتعال".