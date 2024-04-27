أمريكا تعيد 30 عملا فنيا منهوبا إلى كمبوديا وإندونيسيا (صور)

أعلنت السلطات القضائية في نيويورك الجمعة، أنها أعادت إلى كمبوديا وإندونيسيا 30 عملاً فنياً بقيمة ثلاثة ملايين دولار كانت نُهبت أو بيعت أو نقلت بشكل غير قانوني من قبل شبكات تجار ومهربين أمريكيين.

وأعلن المدعي العام لمنطقة مانهاتن في نيويورك ألفين براغ، في بيان، إعادة 27 قطعة إلى بنوم بنه وثلاث إلى جاكرتا، بينها تمثال برونزي لـ"الإله الهندوسي" شيفا نُهب من كمبوديا، وحجر منقوش من إمبراطورية كانت قائمة خلال القرنين الثالث عشر والسادس عشر سُرق من إندونيسيا، مشيراً إلى أنّ عملية الإعادة تمّت في مراسم منفصلة أقيمت قبل أيام.