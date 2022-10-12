"تزاوج النحل" يتألق في مسابقة "صور من الحياة البرية"

فازت مصورة أمريكية في مسابقة "صور من الحياة البرية" لعام 2022 بصورة تظهر عددا كبيرا من ذكور النحل وهي تحاول التزاوج من الأنثى الوحيدة في المجموعة.

وتتضمن المسابقة التي أقيمت في لندن مساء الثلاثاء العديد من الصورة المذهلة للحياة البرية في عدة مناطق من العالم بما فيها دببة قطبية تتجول في منزل مهجور.

وقالت شبكة "سي أن أن" الأمريكية في تقرير لها: "فازت باللقب الكبير في المسابقة لعام 2022 الأمريكية كارين آغنر عن صورتها التي تحمل عنوان الطنانة الكبيرة".