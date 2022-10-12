"تزاوج النحل" يتألق في مسابقة "صور من الحياة البرية"
فازت مصورة أمريكية في مسابقة "صور من الحياة البرية" لعام 2022 بصورة تظهر عددا كبيرا من ذكور النحل وهي تحاول التزاوج من الأنثى الوحيدة في المجموعة.
وتتضمن المسابقة التي أقيمت في لندن مساء الثلاثاء العديد من الصورة المذهلة للحياة البرية في عدة مناطق من العالم بما فيها دببة قطبية تتجول في منزل مهجور.
وقالت شبكة "سي أن أن" الأمريكية في تقرير لها: "فازت باللقب الكبير في المسابقة لعام 2022 الأمريكية كارين آغنر عن صورتها التي تحمل عنوان الطنانة الكبيرة".
وأشارت إلى أن المشهد الاستثنائي يظهر عددا من ذكور نحل الصبار ملتصقين ببعضهم البعض على شكل كرة وهم عازمين على التزاوج مع الأنثى الوحيدة على خلفية من الرمال الحارقة في مزرعة بولاية "تكساس" الأمريكية.
وصفت روز كيدمان كوكس، رئيس لجنة التحكيم الصورة بأنها "تتدحرج بروعة" مضيفة: "الشعور بالحركة والشدة يظهران في تكبير الصورة على مستوى النحل ويحولان ما هو صغير من نحل الصبار إلى منافسين كبار للأنثى الوحيدة".
بدوره أشاد مدير متحف التاريخ الطبيعي دوج جور بالمصورين لتقديمهم "لمحات لا تُنسى في حياة الأنواع البرية، ومشاركة تفاصيل غير مرئية، وسلوكيات رائعة، وإعداد تقارير في الخطوط الأمامية عن أزمات المناخ والتنوع البيولوجي".
وذكرت الشبكة أنه تم اختيار الفائزين في 19 فئة مختلفة، بما في ذلك ثلاث جوائز لمصور الحياة البرية الشبابية للعام وفاز بها كاتانيو ووتيتشيتاناكورن البالغ من العمر 16 عامًا من تايلاند.
وأشارت الشبكة إلى أنه تم تطوير وإنتاج صور الحياة البرية لعام 2022 من قبل متحف التاريخ الطبيعي في لندن، حيث سيتم عرض الصور لخمسة أيام اعتبارًا من يوم الجمعة.