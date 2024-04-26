مصر.. تفاصيل جريمة قتل مراهق وانتزاع أحشائه لبيعها لـ"مواقع متخصصة"

كشفت النيابة العامة المصرية، تفاصيل جريمة مروّعة ارتكبها شاب مصري بإيعاز من آخر يقيم في الكويت، بهدف كسب المال عبر تصوير الجريمة.

وتضمنت الجريمة، قتل مراهق والتمثيل بجثته، حيث انتزع الشاب أحشاء الفتى وهو يصوره من أجل بيع مقطع الفيديو لمواقع متخصصة في عرض هذه النوعية من الفيديوهات مقابل مبالغ مالية ضخمة.

‏‎وكانت النيابة العامة المصرية، "تلقت بلاغًا بشأن العثور على جُثمان مراهق يبلغ من العمر 15 عامًا في إحدى الشُقَقِ السكنية المُستأجرة بمنطقة شبرا غي القاهرة".

وأسفرت معاينة النيابة العامة لمكان الحادث، عن العثور على جثمان المجني عليه وقد انتزعت بعض أحشائه، وجرى وضعها في كيس مجاور لجثته.

وبحسب النيابة المصرية، "توصلت التحريات إلى مرتكب الواقعة، وبضبطه واستجوابه أقرَّ بارتكابها بطلب من مصري مقيم بدولة الكويت، كان قد تعرف عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية، إذ طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ 5 ملايين جنيه مصري".

وأضافت النيابة العامة: "عقب اختياره لضحيته وعرضه عليه عبر تقنية الفيديو "كول"، طلب منه المذكور إزهاق روحه تمهيدًا لسرقة أعضائه البشرية، على أن يتم نقل عملية انتزاع الأعضاء عن طريق تقنية الفيديو "كول" أيضًا، وأخبره بأنه سيتم إبلاغه بالخطوات التالية عقب قيامه بذلك، إلا أنه بعد أن قام بتنفيذ ما طلب منه، كلفه بتكرار الأمر مع طفل آخر ليحصل على المبلغ المتفق عليه، إلا أنه تم ضبطه قبل قيامه بذلك، ولم تعثر النيابة العامة بمعاينتها على أي تجهيزات طبية تشير إلى أن المقصود هو تجارة الأعضاء البشرية".

وأسفرت التحريات عن معرفة المتهم المصري المقيم في الكويت الذي استخدم في التواصل لارتكاب الحريمة هاتفًا محمولًا مزودًا بشريحة اتصال يملكها والده.

وتابعت النيابة: "تواصلت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بالجهات المختصة بدولة الكويت، والإنتربول الدولي، قبل ضبط المتهم ووالده وما بحوزتهما من أجهزة إلكترونية، وترحيلهما إلى مصر".

وباشرت النيابة العامة المصرية، استجواب المتهمين وصولاً لأسباب ارتكاب الجريمة.

وبحسب النيابة العامة، "أقر المتهم الأول -الذي جاوز 15 عامًا من عمره من عمره- بأنه من أوعز لمرتكب الجريمة بارتكابها، على نحو ما ورد بإقراره، قاصدًا من ذلك الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لواقعة قتل المجني عليه والتمثيل بجثمانه، وذلك حتى تسنح له فرصة بيعها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية التي تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة".

وأقرَّ المتهم أيضًا، بأنه "سبق وأن قام بهذا الفعل في مراتٍ سابقة، وجارٍ التحقق من صحة ذلك عن طريق فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهم ووالده الذي ضبط معه وأنكر صلته بتلك الوقائع، وجارٍ استكمال التحقيقات"، وفقًا للشرطة.