رمضان في المغرب.. طقوس خاصة تجابه الحداثة (صور)

طقوس متوارثة

وتقول رحمة وهي سيدة مغربية خمسينية إن طقوس الاستعداد لشهر رمضان تبدأ ببلادها في منتصف شهر شعبان؛ وذلك من خلال تنظيف البيوت بشكل عميق، واقتناء أوان تقليدية جديدة، وبعدها تبدأ مرحلة اقتناء حاجيات المطبخ لإعداد ما لذ وطاب من الأكلات.

وأضافت رحمة لـ "إرم نيوز"، أنها نشأت على هذه التقاليد والتي وصفتها بـ"المتفردة"، مشيرة إلى أنها تحرص على تعليم أبنائها العادات ذاتها لتفادي اندثارها.

وأردفت: "المساجد والمصليات وأماكن العبادة تشهد بدورها عمليات واسعة من التنظيف والإصلاح؛ استعدادًا لقدوم سيدنا رمضان"، مؤكدة أن "الشهر الفضيل في المغرب يمزج بين الديني والروحي والثقافي".

وتتشابه العادات التي تعتمدها رحمة في استقبالها لشهر الصيام مع عادات باقي الأسر المغربية، والتي تكون ممزوجة بمظاهر الفرح والكرم.