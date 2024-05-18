أسرة فريد الأطرش تقاضي نانسي عجرم

أعلن فيصل الأطرش، وريث الفنان الرحل فريد الأطرش، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق الفنانة نانسي عجرم، لاستغلالها أغنية "أنا وأنت وبس ولا حد تالتنا"، واصفاً ذلك بأنه "تعدٍّ صريح على حقه الأدبي".

وأشار فيصل الأطرش إلى أن الإعلان المتاح حالياً بصوت الفنانة نانسي، باستخدام أغنية "أنا وأنت وبس ولا حد تالتنا" يعقد المسؤولية الجنائية عن تعدٍّ على الحق الأدبي.