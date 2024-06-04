عائلة بيكهام تتفوق على "هاري وميغان" في نتفليكس
تضاءلت شعبية وثائقي الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل على منصة "نتفليكس"، وذلك بعد أن حقق وثائقي ديفيد وفيكتوريا بيكهام ملايين المشاهدات، وفقًا لأحصاءات جديدة نشرتها المنصة الأسبوع الماضي.
وتصدّر فيلم بيكهام الوثائقي قوائم المشاهدة على نتفليكس في عام 2023، حيث سجل نحو 208.5 مليون ساعة مشاهدة بين يوليو وديسمبر، متفوقًا بشكل كبير على وثائقي هاري وميغان الذي جمع 72.9 مليون ساعة مشاهدة فقط خلال العام، مع 10.9 مليون ساعة فقط بين يوليو وديسمبر.
ورغم أن مسلسل دوق ودوقة ساسكس حقق نجاحًا كبيرًا فور إطلاقه في الأول في ديسمبر عام 2022، حيث تمت مشاهدته 81.6 مليون ساعة في الأيام الأربعة الأولى، إلا أن شعبيته تراجعت بسرعة.
وعزا البعض ذلك إلى إحباط المعجبين من محتوى الوثائقي الذي وصفوه بأنه "متذمر"، بالإضافة إلى الانتقادات التي واجهتها ميغان بسبب "سخريتها" من الملكة إليزابيث الراحلة.
في المقابل، أشاد المعجبون بلاعب الكرة الشهير ديفيد بيكهام، بعد مشاركته تفاصيل عن حياته المهنية وعرضه لمشاهد كوميدية خفيفة من حياته العائلية مع زوجته مصممة الأزياء فيكتوريا وأبنائهما.