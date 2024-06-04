عائلة بيكهام تتفوق على "هاري وميغان" في نتفليكس

ورغم أن مسلسل دوق ودوقة ساسكس حقق نجاحًا كبيرًا فور إطلاقه في الأول في ديسمبر عام 2022، حيث تمت مشاهدته 81.6 مليون ساعة في الأيام الأربعة الأولى، إلا أن شعبيته تراجعت بسرعة.

وعزا البعض ذلك إلى إحباط المعجبين من محتوى الوثائقي الذي وصفوه بأنه "متذمر"، بالإضافة إلى الانتقادات التي واجهتها ميغان بسبب "سخريتها" من الملكة إليزابيث الراحلة.

في المقابل، أشاد المعجبون بلاعب الكرة الشهير ديفيد بيكهام، بعد مشاركته تفاصيل عن حياته المهنية وعرضه لمشاهد كوميدية خفيفة من حياته العائلية مع زوجته مصممة الأزياء فيكتوريا وأبنائهما.