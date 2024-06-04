ديفيد وفكتوريا بيكهام
ديفيد وفكتوريا بيكهام

عائلة بيكهام تتفوق على "هاري وميغان" في نتفليكس

تضاءلت شعبية وثائقي الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل على منصة "نتفليكس"، وذلك بعد أن حقق وثائقي ديفيد وفيكتوريا بيكهام ملايين المشاهدات، وفقًا لأحصاءات جديدة نشرتها المنصة الأسبوع الماضي.

وتصدّر فيلم بيكهام الوثائقي قوائم المشاهدة على نتفليكس في عام 2023، حيث سجل نحو 208.5 مليون ساعة مشاهدة بين يوليو وديسمبر، متفوقًا بشكل كبير على وثائقي هاري وميغان الذي جمع 72.9 مليون ساعة مشاهدة فقط خلال العام، مع 10.9 مليون ساعة فقط بين يوليو وديسمبر.

ديفيد بيكهام وزوجته في زفاف الأمير هاري وميغان
ديفيد بيكهام وزوجته في زفاف الأمير هاري وميغان Getty Images

ورغم أن مسلسل دوق ودوقة ساسكس حقق نجاحًا كبيرًا فور إطلاقه في الأول في ديسمبر عام 2022، حيث تمت مشاهدته 81.6 مليون ساعة في الأيام الأربعة الأولى، إلا أن شعبيته تراجعت بسرعة.

وعزا البعض ذلك إلى إحباط المعجبين من محتوى الوثائقي الذي وصفوه بأنه "متذمر"، بالإضافة إلى الانتقادات التي واجهتها ميغان بسبب "سخريتها" من الملكة إليزابيث الراحلة.

في المقابل، أشاد المعجبون بلاعب الكرة الشهير ديفيد بيكهام، بعد مشاركته تفاصيل عن حياته المهنية وعرضه لمشاهد كوميدية خفيفة من حياته العائلية مع زوجته مصممة الأزياء فيكتوريا وأبنائهما.

وثائقي هاري وميغان
وثائقي هاري وميغان متداولة
نتفليكس
الأمير هاري
ميغان ماركل
ديفيد بيكهام
فيكتوريا بيكهام

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