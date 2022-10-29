مقتل 10 وإصابة أكثر من 20 في انفجار ببغداد

قُتل عشرة أشخاص وأصيب أكثر من 20 في انفجار وقع بشرق بغداد اليوم السبت، بحسب مصادر أمنية وطبية.

وقالت المصادر الأمنية إن الانفجار وقع في مرآب بالقرب من ملعب لكرة القدم ومقهى عندما انفجرت عبوة ناسفة ملصقة بسيارة، مما أدى إلى وقوع انفجار آخر لشاحنة لنقل الغاز كانت قريبة من المكان.

وكان مصدر أمني قال لـ"إرم نيوز" إن "صهريجا انفجر عندما كان يسير في أحد شوارع منطقة البنوك شرق بغداد، ليقتحم ملعبا للكرة ويودي بحياة أربعة أشخاص، ويصيب خمسة آخرين، من المارة، ولاعبي الكرة الذين كانوا في الملعب".