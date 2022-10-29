مقتل 10 وإصابة أكثر من 20 في انفجار ببغداد
قُتل عشرة أشخاص وأصيب أكثر من 20 في انفجار وقع بشرق بغداد اليوم السبت، بحسب مصادر أمنية وطبية.
وقالت المصادر الأمنية إن الانفجار وقع في مرآب بالقرب من ملعب لكرة القدم ومقهى عندما انفجرت عبوة ناسفة ملصقة بسيارة، مما أدى إلى وقوع انفجار آخر لشاحنة لنقل الغاز كانت قريبة من المكان.
وكان مصدر أمني قال لـ"إرم نيوز" إن "صهريجا انفجر عندما كان يسير في أحد شوارع منطقة البنوك شرق بغداد، ليقتحم ملعبا للكرة ويودي بحياة أربعة أشخاص، ويصيب خمسة آخرين، من المارة، ولاعبي الكرة الذين كانوا في الملعب".
وحسب المصدر، فإن "الانفجار تسبب بفوضى كبيرة في الشارع، وكذلك في ملعب كرة القدم، بسبب قدومه من الجانب الثاني للشارع، بينما كانت النار تشتعل في بعض أجزائه الأمامية".
وأظهرت صور، ومقاطع مرئية، طبيعة الانفجار، والأضرار التي خلّفها هذا الصهريج.
ووصلت قوة أمنية من شرطة بغداد، إلى موقع الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته، بينما نقل الضحايا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
ولم يصدر بيان رسمي من وزارة الداخلية العراقية، حتى الآن.