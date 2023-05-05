تعرف على الطقوس الأسطورية في تتويج تشارلز الثالث

ستقام مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث وقرينته كاميلا في كنيسة وستمنستر، وهي احتفالات رمزية تجمع بين المراسم الدينية ومظاهر الأُبّهة، وستبدأ الاحتفالات الرسمية بموكب من قصر باكينغهام إلى الكنيسة في السادسة صباحا في وستمنستر، حيث سيُسمح لعامة الشعب بدخول مناطق مشاهدة الموكب.

ستصطف الحشود على جانبي الطريق المقابل للقصر. كما سيتم توجيه الناس إلى المواقع الرسمية التي ستوضع فيها شاشاتُ عرض كبيرة لنقل الاحتفالات.

وقال مكتب رئيس أساقفة كانتربري، إن مراسم تتويج الملك تشارلز التي تقام السبت ستشمل دعوة للعامة لأداء قسم الولاء للملك وورثته وورثة العرش، في الوقت الذي نُشرت فيه نصوص الطقوس التي ستستخدم في المراسم.