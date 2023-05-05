تعرف على الطقوس الأسطورية في تتويج تشارلز الثالث
ستقام مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث وقرينته كاميلا في كنيسة وستمنستر، وهي احتفالات رمزية تجمع بين المراسم الدينية ومظاهر الأُبّهة، وستبدأ الاحتفالات الرسمية بموكب من قصر باكينغهام إلى الكنيسة في السادسة صباحا في وستمنستر، حيث سيُسمح لعامة الشعب بدخول مناطق مشاهدة الموكب.
ستصطف الحشود على جانبي الطريق المقابل للقصر. كما سيتم توجيه الناس إلى المواقع الرسمية التي ستوضع فيها شاشاتُ عرض كبيرة لنقل الاحتفالات.
وقال مكتب رئيس أساقفة كانتربري، إن مراسم تتويج الملك تشارلز التي تقام السبت ستشمل دعوة للعامة لأداء قسم الولاء للملك وورثته وورثة العرش، في الوقت الذي نُشرت فيه نصوص الطقوس التي ستستخدم في المراسم.
عند الساعة العاشرة وعشرين دقيقة، سيتوجه الموكب إلى الباب الغربي العظيم لكنيسة وستمنستر. وفي خروج عن التقاليد، سوف يجلس الملك تشارلز في عربة اليوبيل الماسي الملكية وليس في العربة الذهبية الملكية الأقدم.
ويُتوقع أن يصل الموكب إلى الكنيسة قبل الساعة الـحادية عشرة صباحا بقليل، ويرجح أن يرتدي الملك زيه العسكري بدلا من السراويل القصيرة والجوارب الحريرية التقليدية التي ارتداها الملوك في السابق.
وستتخلل الاحتفالَ مقطوعاتٌ موسيقية اختارها الملك بنفسه، منها اثنتا عشرة مقطوعة كتبت خصيصا لهذه المناسبة.
يُتوقع أن يستمر الاحتفال لفترة تقل قليلا عن ساعتين، وتم إدراج دعوة العامة لتقديم الولاء من خلال المشاركة في "جوقة من ملايين الأصوات" ضمن العناصر المستحدثة إلى جانب المراسم القديمة في بيان صادر عن مكتب رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي.
وقال المكتب بهذا الشأن: "كل من يرغب في ذلك، في الدير أو أي مكان آخر، يقولون معا: "أقسم على الولاء الحقيقي لجلالتك، ولورثتك وخلفائك وفقا للقانون. فليساعدني الرب".
وفي خروج آخر عن التقاليد، سوف تؤدي نساء قسيسات دورا بارزا في المراسم، كما سيكون لزعماء دينيين غير مسيحيين دورٌ ملموس.
التتويج
في المرحلة الأولى سيتم تقديم الملك تشارلز إلى "الرعية"، وهو تقليد يعود إلى العصور الأنغلو-ساكسونية.
وتشهد المرحلة الثانية تلاوة قسم التتويج.
والثالثة المسح بالزيت المقدس.
وصولا إلى لحظة التتويج التي يليها الجلوس على العرش.
تطلق 62 طلقة خلال موكب لضباط سلاح الفرسان الملكي من برج لندن.