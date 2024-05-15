سمية الخشاب تُدلي بأقوالها بقضية رامز جلال

استمعت نيابة شمال الجيزة الكلية لأقوال الفنانة المصرية سمية الخشاب، بشأن بلاغها المقدم ضد الفنان رامز جلال، بسبب ما وصفته "بأضرار بدنية وخداع وتحايل " تعرضت له في برنامج المقالب الشهير "رامز جاب من الآخر" الذي عرض، في موسم رمضان الماضي، على قناة "إم بي سي" مصر.

وقالت الخشاب، أمام النيابة، إن فريق إعداد ومنتجي البرنامج خدعوها وأوهموها أنه البرنامج ينتمي لنوعية البرامج الحوارية المعتادة، لكنها فوجئت بنوعية أخرى وتفاصيل وصفتها بـ"التعذيب" الحقيقي.

وأشارت إلى أنهم أقنعوها أن البرنامج اسم "المدعى عليه ثانيًا " وأن رامز جلال تخلى عن فكرة تخويف ضيوفه ويقدم هذا العام شيئًا مختلفًا.

وأوضحت سمية أن إصابتها استدعت مكوثها في مستشفى "الزهراء" بدبي بعد تصوير حلقة البرنامج، إذ أصيبت بكسر في قدمها اليسرى وذراعها فضلًا عن الكدمات والخلع في طرف الكعب وتمزق الأربطة، ما استلزم علاجها نحو 21 يومًا، إلا أنها تحاملت على نفسها بتناول الأدوية والمسكنات لاستكمال تصوير أحداث مسلسلها "بـ 100 راجل ".

وكانت سمية الخشاب قد أكدت، في وقت سابق، أنها تقدمت ببلاغ إلى النائب العام ضد رامز جلال، مؤكدة: "لن أترك حقي، وأشعر بآلام شديدة في الكتف، وللأسف بعد إجرائي عدة جلسات علاج طبيعي لم أشعر بأية تحسن، ومازلت أعاني من شرخ في عظام الكتف، وتنميل شديد في كعب القدم".