حاول قتلها.. تفاصيل "صادمة" من زوجة "سفاح التجمع" في أول ظهور لها (فيديو)

في أول ظهور إعلامي لها، كشفت لبنى غانم زوجة كريم سليم المعروف بـ"سفاح التجمع" عن تفاصيل جديدة صادمة تتعلق بزوجها، مبينة أنه حاول قتلها هي وأخواتها.

وقالت لبنى غانم خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب "تعرفت على جوزي من 10 سنين، وبقالنا 3 سنين منفصلين، ومش بشوف ابني من وقتها".