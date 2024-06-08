حاول قتلها.. تفاصيل "صادمة" من زوجة "سفاح التجمع" في أول ظهور لها (فيديو)
في أول ظهور إعلامي لها، كشفت لبنى غانم زوجة كريم سليم المعروف بـ"سفاح التجمع" عن تفاصيل جديدة صادمة تتعلق بزوجها، مبينة أنه حاول قتلها هي وأخواتها.
وقالت لبنى غانم خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب "تعرفت على جوزي من 10 سنين، وبقالنا 3 سنين منفصلين، ومش بشوف ابني من وقتها".
وأضافت الزوجة التي تحمل الجنسية المصرية والبريطانية "حاول يقتلني وأنا المفروض كنت أول ضحية له، وكان عنيفا معي، وبنتخانق باستمرار، وكنت أهرب عند أصدقائي".
وبينت زوجة "سفاح التجمع" أنها هربت بسببه إلى بريطانيا وكان يهدد أخواتها بالقتل لأنهم أخفوا مقر إقامتها عنه.
وفي وقت سابق أكدت صديقة طليقة السفاح كريم سليم، وتدعى سمر وتعمل مضيفة طيران، أن كريم كان يضرب زوجته ويعاملها بطريقة غير إنسانية.
وأكدت سمر أن "لبنى" لم تكن تجيد العربية، حيث عاشت معظم سنوات حياتها في بريطانيا، لأب وأم منفصلين، وأن هذا الأمر جعلها من دون أصدقاء تلجأ لهم في مصر.
يذكر أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على "سفاح التجمع" المتهم بقتل 3 سيدات وإلقاء جثثهن في مناطق صحراوية بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية في مايو/أيار الماضي.
وفي جديد القضية اعترف "سفاح التجمع" أثناء التحقيق معه، بأنه كان يقوم بتصوير جرائمه بقتل الفتيات وتعذيبهن وبعد ذلك يقوم بعرضها من خلال بث مباشر بمواقع "الدارك ويب"، وذلك للحصول على المال.
وكانت الأجهزة الأمنية قد عثرت على كاميرات فيديو موزعة في عدد من الأماكن في الغرفة المعزولة، التي كان يقتل "سفاح التجمع" فيها ضحاياه، حيث تقوم بالتصوير بجودة 4K، فضلا عن العثور على كاميرات أخرى في السيارة الخاصة به.
وقال المتهم في التحقيقات إنه يقوم بالدخول على مواقع الدارك من وقت تواجده في أمريكا، بعد مروره بأزمات مالية كبيرة، ليجني من تلك المشاهدات الكثير من الأموال.
وكشفت جهات التحقيق أن "سفاح التجمع" كان يستدرج النساء إلى شقته بأحد التجمعات السكنية في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة ويمارس معهن الرذيلة ويجبرهن على تعاطي مواد مخدرة ثم يعذبهن ويقتلهن ويتخلص من جثثهن.