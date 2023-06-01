مصر تحظر حيازة أنواع من الحيوانات الخطرة

وأتاح القانون الجديد حيازة هذه الأنواع من الحيوانات للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التي تقتضي طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وغير ذلك من الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وحسب القانون، فإن الحيوانات التي حُظرت حيازتها، هي الخطرة والتي تُلحق نوعا من الأذى أو الضرر بالإنسان أو الحيوان، فيما حدد القانون قائمة بأنواع الحيوانات الخطرة وحصرها بعشرة أنواع وفقا لعائلتها.

وحظر القانون أنواع خطرة من الكلاب وهي: "البيت بول، والروت ويلر، والراعي الألماني، والبوكسر، والهاكسي، والراعي القوقازي، وبول ماستيف، والدويرمان، وملموت الاسکي، والكلب الدانماركي الضخم، واكتيا، وأمريكان بولي، والالبيي، والكلب الأرجنتيني، وکین کورس، وتوسايتو.