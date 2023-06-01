مصر تحظر حيازة أنواع من الحيوانات الخطرة
حظر القانون المصري، حيازة وتداول أصناف من الحيوانات الخطرة، فيما أجازها بترخيص من السلطات المختصة، وفق اللائحة التنفيذية للقانون.
ووفق وسائل إعلام مصرية، فقد صادق الرئيس على القانون رقم 29 لسنة 2023 ونشر في الجريدة الرسمية، حيث يقضي بحظر، حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة، فيما أجازها بترخيص من السلطة المختصة، وهي الهيئة العامة للخدمات البيطرية وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأتاح القانون الجديد حيازة هذه الأنواع من الحيوانات للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التي تقتضي طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وغير ذلك من الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وحسب القانون، فإن الحيوانات التي حُظرت حيازتها، هي الخطرة والتي تُلحق نوعا من الأذى أو الضرر بالإنسان أو الحيوان، فيما حدد القانون قائمة بأنواع الحيوانات الخطرة وحصرها بعشرة أنواع وفقا لعائلتها.
وحظر القانون أنواع خطرة من الكلاب وهي: "البيت بول، والروت ويلر، والراعي الألماني، والبوكسر، والهاكسي، والراعي القوقازي، وبول ماستيف، والدويرمان، وملموت الاسکي، والكلب الدانماركي الضخم، واكتيا، وأمريكان بولي، والالبيي، والكلب الأرجنتيني، وکین کورس، وتوسايتو.
أما الحيوانات "القطية" التي حظرها القانون فهي: الفهود، والنمور، والأسود، والجاكوار، والشيتا، والقطط البرية، فيما حظر من عائلة القرود اقتناء الغوريلا، والشمبانزي، ونسانيس العالم الجديد مثل (مارموست والكبوشي)، ونسانيس العالم القديم مثل: (الفرفت، والمكاك، والبابون، والعيلنج).
ووفق القانون الجديد، فقد حظر حيازة الحيوانات الخطرة من عائلة الزواحف: "التماسيح وأنواع الأصلات، والثعابين السامة الكينغ كوبرا، والكوبرا النوبية، وكوبرا الصحراء السوداء، والأفعى الهندية، والحيات بأنواعها: "المقرنة، والقرعاء، والمنشارية، والحية، والغريبة السوداء".
والحيوانات الخطرة من عائلة الحشرات السامة وتشمل العقارب، والحيوانات الخطرة من عائلة الكلبية البرية وتشمل فصيلة الثعالب وفصيلة الذئاب، وفصيلة الضباع، والدببة وتشمل الدب البني ودب الباندا، كما حظر حيازة فرس النهر، والجاموس الوحشى، والحمير البرية.