جريمة روّعت طنجة.. قتلت زوجها بمساعدة أبنائها ودفنت جثته في الحائط

قررت النيابة العامة في محكمة الاستئناف بمدينة طنجة المغربية إيداع سيدة وخمسة من أبنائها السجن بعد اعتقالهم، لتورطهم في قتل الأب، وإخفاء جثته داخل جدار أسمنتي في حي "طنجة البالية" قبل ستة أعوام.

وذكر موقع "شوف تيفي" المحلي، اليوم الثلاثاء، أن المتهمين اعترفوا في محاضر الشرطة القضائية بالتورط في الجريمة، مشيرا إلى أن الضحية تم تعذيبه جسديا من طرف زوجته وباقي المتورطين قبل إنهاء حياته.

وظهرت خيوط الجريمة الأولى، بحسب الموقع، بعد اعتقال الأمن لشخص متورط في ترويج المخدرات، حيث قادت التحقيقات لأحد المنازل والذي تم به العثور على جثة الضحية بجدار المنزل.