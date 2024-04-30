تسبب بمقتل الركاب.. سائق شاحنة يعبر نهرًا أثناء فيضانه في كينيا (فيديو)
أظهر مقطع فيديو، جرى تداوله بشكل واسع، مشاهد مرعبة لانجراف شاحنة حاول سائقها العبور في نهر غمرته مياه الفيضانات، في كينيا.
وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، الذي وثق لحظة تهور سائق الشاحنة، ومحاولة عبور النهر، رغم فيضانه.
وأدى إصرار سائق الشاحنة على عبور النهر، لمقتل عدد من ركابها، على مرأى من الناس، الذين وقفوا عاجزين أمام المشهد؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.
وكان على متن الشاحنة أكثر من 30 شخصا سقطوا في مجرى النهر.
وكان جيمس موتوكو شاهد عيان وهو من أقارب أحد الضحايا.
وقال: "كانت هناك شاحنتان.. عبرت شاحنتنا دون أي مشاكل، وبمجرد وصولنا إلى الجانب الآخر من النهر، سمعنا صراخًا حيث تبين غرق شاحنة كانت خلفنا".
تم انتشال بعض الناجين ولكن تم انتشال العديد من الجثث أسفل النهر.
العدد الدقيق للضحايا لا يزال غير واضح.
وأدت الأمطار الغزيرة في أنحاء كينيا إلى نزوح أكثر من 11 ألف شخص، وفقاً لجمعية الصليب الأحمر الكيني.
وقال متحدث باسم الحكومة يوم السبت إن 75 شخصا على الأقل قتلوا، يضاف إلى هذا الرقم عشرات القتلى نتيجة انهيار سد يوم أمس الإثنين.