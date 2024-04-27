مها الصغير تكشف السر وراء شائعة طلاقها من أحمد السقا

كشفت الإعلامية المصرية مها الصغير السرّ وراء انطلاق شائعة طلاقها من زوجها الفنان أحمد السقا، مشيرة إلى أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي أساؤوا فهم كلامها في الحلقة التي قدمتها أخيرا من برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" بصحبة الإعلامية هبة الأباصيري، وتحدثت فيها عن الحالة النفسية السيئة للسيدات بعد الطلاق ومعاناة المتزوجات من إهمال أزواجهن لهن.

وأوضحت الإعلامية في تصريحات صحفية محلية، أنّ "الجمهور فسر ما عبرت عنه من آراء عامة على أنه يتعلق بحياتها الشخصية ولعبت السوشيال ميديا دورا ليس بجديد عليها"، على حد تعبيرها، في الترويج للأكاذيب وسرقة حياة الناس الطبيعية وتشويه صورتهم.

وكانت وسائل إعلام تداولت أنباء عن انفصال السقا عن زوجته، مؤكدة أنّ الطلاق حدث منذ مدة وفي سرية تامة. وقال أحمد السقا في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن كل ما أثير حول انفصاله عن زوجته ليس له أساس من الصحة، مؤكدا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية حيال المواقع التي نشرت هذا الخبر.

وأضاف السقا أنه تفاجأ بهذا الخبر معربا عن دهشته من "تلفيق أخبار كاذبة".