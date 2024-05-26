إخلاء سبيل مغنية الراب نيكي ميناج بعد اعتقالها بسبب "المخدرات"

أطلقت الشرطة الهولندية سراح مغنية الراب الأمريكية نيكي ميناج، بعدما قبض عليها في مطار أمستردام وبحوزتها مادة الحشيش، وفق ما أفادت وسائل إعلام هولندية.

ونشرت المغنية التي كان من المقرر أن تحيي حفلة موسيقية في المملكة المتحدة، مساء السبت، صورا لها خلال استجوابها، على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الشرطة لوكالة فرانس برس، أنها قبضت على مواطنة أمريكية تبلغ 41 عاما، لكنها رفضت تأكيد أنها نيكي ميناج.

وقال الناطق باسم الشرطة روبرت كابيل "نحن لا نؤكد بتاتا هوية شخص محتجز، لكن يمكنني أن أؤكد أننا أوقفنا امرأة تبلغ 41 عاما يشتبه في محاولتها تصدير مخدرات خفيفة المفعول إلى بلد آخر".