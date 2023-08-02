شرطة عدن تضبط متهمًا قتل فتاة رفضت الزواج منه

ألقت السلطات الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، القبض على شاب متهم بقتل فتاة طعنًا، وسط أحد المراكز التجارية، شمالي المدينة.

ونشرت شرطة عدن بيانًا على صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك"، قالت فيه إنها تلقت بلاغًا بإيقاف ضباط في أمن مصلحة الجوازات ومواطنين لشاب يشتبه به في قضية مقتل الشابة "فاطمة"، في مديرية خور مكسر، ليتبين لاحقًا بعد نزول قوة أمنية بأنه الشاب المتهم الفار من وجه العدالة.

وذكرت الشرطة أن القوة الأمنية اعتقلت الشاب بعد أن تعرف عليه شقيقه، وتم احتجازه على الفور.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن إقدام الشاب المتهم على الاعتداء على الفتاة، التي تعمل في أحد المراكز التجارية، وطعنها باستخدام سكين عدة طعنات، مساء أمس الثلاثاء، كان بسبب عدم ارتباطها عاطفيًا به.

ونقل موقع "عدن الغد" المحلي على لسان مصدر أمني قوله إن اعترافات المتهم الأولية تشير إلى أنه تقدم لخطبة الفتاة إلا أنها رفضته، وهو ما جعله يقرر قتلها لاحقًا.