كان مقرًا لعائلته.. أحمد فؤاد الثاني "آخر ملوك مصر" يزور قصر المنتزه (صور)
زار الملك أحمد فؤاد الثاني آخر ملوك مصر، وحفيد محمد علي باشا وأسرته قصر المنتزه في محافظة الإسكندرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، والذي كان مقرًا لأسرته في عهد والده الملك فاروق.
وتفقد أحمد فؤاد الثاني ونجله الأمير محمد علي وزوجته أنحاء القصر، إذ لم يتركوا موضع قدم إلا وتفحصوه جيدًا، والتقطوا فيه صورًا تذكارية، إذ ظلّ ملك مصر السابق يحدث نجله وزوجته عن القصر، وكيف قضى فيه أيامه الأولى في حياته، ودخل غرفة والده في القصر وجلس بها، ثم حرص على الجلوس في شرفة القصر المطلة على البحر، لوقت طويل، إذ استغرقت زيارته للقصر ساعات طويلة.
وتأتي زيارة أحمد فؤاد الثاتي لقصر المنتزه ضمن جولة سياحية قضاها في مصر، بدأت بزيارته لمنتجع الجونة السياحي، إذ استقبله مالكه رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، وحرص على التقاط صور تذكارية معه، حيث نشر إحداها عبر حسابه الشخصي على تويتر وعلق عليها بالقول: "سعدت باللقاء والتعرّف على جلالة الملك أحمد فؤاد الثاني ملك مصر وأسرته في زيارته للجونة وشغفه بزيارة كل معالم مصر، قمة في التواضع والأخلاق الرفيعة".
وأحمد فؤاد الثاني هو الملك رقم 11 في ترتيب الأسرة العلوية، وهو آخر أفراد العائلة المالكة، وعندما غادر الملك فاروق من قاعدة رأس التين، في العام 1952، كان عمره، 6 أشهر، واصطحبه معه إلى إيطاليا.