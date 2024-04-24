كان مقرًا لعائلته.. أحمد فؤاد الثاني "آخر ملوك مصر" يزور قصر المنتزه (صور)

وتفقد أحمد فؤاد الثاني ونجله الأمير محمد علي وزوجته أنحاء القصر، إذ لم يتركوا موضع قدم إلا وتفحصوه جيدًا، والتقطوا فيه صورًا تذكارية، إذ ظلّ ملك مصر السابق يحدث نجله وزوجته عن القصر، وكيف قضى فيه أيامه الأولى في حياته، ودخل غرفة والده في القصر وجلس بها، ثم حرص على الجلوس في شرفة القصر المطلة على البحر، لوقت طويل، إذ استغرقت زيارته للقصر ساعات طويلة.