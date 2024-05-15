حملة "تشكيك" في تفاصيل قضية الجزائري المخطوف على يد جاره

أثارت قصة خرجت إلى العلن عن جزائري خطف على يد جاره في ولاية الجلفة، منذ قرابة 30 عامًا، جدلًا واسعًا بين مواطنين وعرب.

وكانت مقاطع فيديو انتشرت للحظة عثور رجال الأمن على شاب يدعى بن عمران عمر مغطى بالتبن، وقيل إن عملية اختطافه تمت على يد جاره، دون أن يلحظ أحد ذلك.

لكن القصة، التي تحمل تفاصيل جدًّا غريبة، باتت مثار شكوك لدى العديد من المتابعين، خاصة مع توثيق إخراج الشاب من حفرته، التي من المفترض أنه ظل فيها منذ عام 1996، وهو العام الذي اختطف فيه وكان يبلغ آنذاك 16 سنة.

وشكك الإعلامي الجزائري نور الدين خبابة، في بث مباشر عبر حسابه في منصة "إكس"، إنه "لا يصدق كل رواية القصة"، مستشهدًا بمظهر بن عمران عمر بعد إخراجه من الحفرة، متسائلًا ما إن "كان هذا المظهر يدل على حال مختطف منذ قرابة 3 عقود؟".