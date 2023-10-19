أديل تعترف: كنت مدمنة على شرب الكحول
اعترفت الفنانة البريطانية أديل أنها كانت مدمنة على شرب الكحول في العشرينات من عمرها، خلال دردشة أجرتها مع معجبيها على هامش عروض Weekends with Adele في لاس فيغاس.
وكشفت المغنية الشهيرة أنها أجرت تغييرات كبيرة على نمط حياتها، مشددة على أنها لم تشرب الكحول في الأشهر الثلاثة الماضية.
وأشارت أديل (35 عامًا) إلى أنها تفتقد شرب الكحول، معلقة "لقد توقفت عن الشرب، وهذا أمر ممل. كنت مدمنة على الكحول في العشرينات من عمري، لكنني أفتقدها الآن".
وفي شهر مارس الماضي وخلال وقوفها على المسرح، قالت أديل إنها شربت ذات مرة 4 زجاجات من النبيذ في يوم واحد، وذلك خلال فترة انتشار فيروس كورونا.
وخلال جلسة الدردشة، أكدت أديل لمعجبيها أنها متحمسة للاحتفال بعيد ميلاد ابنها "أنجيلو" الحادي عشر هذا الأسبوع.
وقالت "هذا الأسبوع سيصبح عمر ابني 11 عامًا. هل تصدقون ذلك؟ لدينا أسبوع مكتظ بالاحتفالات".
وأضافت "طفلي يشبهني كثيرًا، لأنني آخذ عيد ميلادي على محمل الجد، منذ صغره وهو يتبنى وجهة نظري نفسها".