أديل تعترف: كنت مدمنة على شرب الكحول

اعترفت الفنانة البريطانية أديل أنها كانت مدمنة على شرب الكحول في العشرينات من عمرها، خلال دردشة أجرتها مع معجبيها على هامش عروض Weekends with Adele في لاس فيغاس.

وكشفت المغنية الشهيرة أنها أجرت تغييرات كبيرة على نمط حياتها، مشددة على أنها لم تشرب الكحول في الأشهر الثلاثة الماضية.

وأشارت أديل (35 عامًا) إلى أنها تفتقد شرب الكحول، معلقة "لقد توقفت عن الشرب، وهذا أمر ممل. كنت مدمنة على الكحول في العشرينات من عمري، لكنني أفتقدها الآن".