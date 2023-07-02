زلزال بقوة 5.7 درجة يهز منطقة "تونغا" في المحيط الهادي

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالاً بقوة 5.7 درجة هز منطقة "تونغا" في جنوب المحيط الهادي، اليوم الأحد.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 31 كيلومتراً تحت سطح الأرض.

وتتعرض هذه المنطقة لسلسلة زلازل مؤخراً، حيث أعلن المركز ذاته يوم 18 حزيران/يونيو الماضي، أن زلزالاً بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، ضرب جنوب تونغا.

ووفق المركز، فقد وقع ذلك الزلزال على عمق ثمانية كيلومترات، وجاء بعد ساعات من وقوع زلزال آخر في المنطقة نفسها قوته 5.7 درجة.