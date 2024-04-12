مصر.. نداءات استغاثة من داخل حافلة تقود الشرطة لاكتشاف عصابة مجرمين
بعد سماع نداءات استغاثة من داخل حافلة صغيرة في القاهرة، أوضحت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل الحادثة، من خلال بيان شاركته عبر صفحتها في "فيسبوك".
وجاء في البيان: "أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تنامى لسمعهم صوت إستغاثة من داخل سيارة "ميكروباص" وبإستيقافها تبين قيام تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص من بينهم مالك وقائد المركبة المشار إليها بخطف صاحب مكتب مقاولات كائن بدائرة قسم شرطة المرج، وبتفتيشهم عُثر بحوزتهم على عدد 3 قداحات على هيئة مسدسات وجهاز لاسلكي وطبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار".
واستكملت: "وبسؤال المجني عليه قرر بأنه حال تواجده بمحل عمله حضر إليه المتهمين وانتحلوا صفة "رجال شرطه" وقاموا بالتعدى عليه بالضرب، والإستيلاء على السلاح الناري المضبوط وهاتفه المحمول من داخل مكتبه واقتياده داخل السيارة المشار إليها، وعقب ذلك طلبوا منه التواصل مع أحد معارفه لسداد مبلغ مالي (مليون جنيه) إلى شخصين آخرين مقيمين بنطاق محل سكن المجني عليه مقابل إطلاق سراحه "تم ضبطهما".
وأنهت الوزارة بيانها بـقولها: "بمواجهه المتهمين اعترفوا بإرتكاب الواقعة، وأقر أحدهم بأنه نظراً لعلمه بطبيعة عمل المجنى عليه فى مجال المقاولات فإختمرت فى ذهنه فكرة إرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية".