مصر.. نداءات استغاثة من داخل حافلة تقود الشرطة لاكتشاف عصابة مجرمين

بعد سماع نداءات استغاثة من داخل حافلة صغيرة في القاهرة، أوضحت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل الحادثة، من خلال بيان شاركته عبر صفحتها في "فيسبوك".

وجاء في البيان: "أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تنامى لسمعهم صوت إستغاثة من داخل سيارة "ميكروباص" وبإستيقافها تبين قيام تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص من بينهم مالك وقائد المركبة المشار إليها بخطف صاحب مكتب مقاولات كائن بدائرة قسم شرطة المرج، وبتفتيشهم عُثر بحوزتهم على عدد 3 قداحات على هيئة مسدسات وجهاز لاسلكي وطبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار".