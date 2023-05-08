مجوهرات هايدي هورتن.. أغلى مجموعة من نوعها في العالم

قالت دار كريستيز للمزادات اليوم الإثنين، إن مجموعة المجوهرات الخاصة المكونة من 700 قطعة المملوكة للمليارديرة النمساوية الراحلة هايدي هورتن، وهي أكبر وأغلى مجموعة من نوعها تباع في مزاد في العالم، ربما تحقق أكثر من 150 مليون دولار.