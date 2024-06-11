ليلى عبد الله تتصدر الترند بعد ظهورها بصور ورمانسية مع جو جوناس

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، للنجم الأمريكي الشهير جو جوناس وهو يستمتع بنزهة رومانسية مع الفنانة اللبنانية ليلى عبد الله على أحد شواطئ أثينا باليونان، يوم أمس الاثنين.

وتدوال المستخدمون صور الثنائي بشكل فيروسي، مستغربين من علاقة النجمين، خصوصًا وأنهما لم يلتقيا من قبل.

وكان جو جوناس (34 عامًا) انفصل قبل أسابيع قليلة عن حبيبته ستورمي بري؛ ما جعل الصحف الأجنبية تتناول خبر نزهته الرومانسية مع "الفتاة السمراء" بحسب تعبير الصحف بشكل واسع ومكثف.

وشوهد جو وليلى وهما يتعانقان، بينما يستمتعان بوقتهما في السباحة وعلى الشاطئ.