ليلى عبد الله تتصدر الترند بعد ظهورها بصور ورمانسية مع جو جوناس
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، للنجم الأمريكي الشهير جو جوناس وهو يستمتع بنزهة رومانسية مع الفنانة اللبنانية ليلى عبد الله على أحد شواطئ أثينا باليونان، يوم أمس الاثنين.
وتدوال المستخدمون صور الثنائي بشكل فيروسي، مستغربين من علاقة النجمين، خصوصًا وأنهما لم يلتقيا من قبل.
وكان جو جوناس (34 عامًا) انفصل قبل أسابيع قليلة عن حبيبته ستورمي بري؛ ما جعل الصحف الأجنبية تتناول خبر نزهته الرومانسية مع "الفتاة السمراء" بحسب تعبير الصحف بشكل واسع ومكثف.
وشوهد جو وليلى وهما يتعانقان، بينما يستمتعان بوقتهما في السباحة وعلى الشاطئ.
وانهالت تعليقات المتابعين عبر "إكس" حيث وجهوا للفنانة اللبنانية التي اشتهرت في الدراما الكويتية، انتقادات واسعة، لظهورها بملابس السباحة، فيما عبر آخرون عن صدمتهم لعلاقتها المفاجئة مع الفنان الأمريكي الشهير.
ومن جانبها، لم تعلق ليلى على الأنباء المتداولة حتى الساعة، إذ لم تنف أو تؤكد علاقتها بالنجم الشهير، أو صحة الصور التي غزت الصحف ومواقع التواصل.
يذكر أن الممثلة ليلى عبدالله هي فنانة لبنانية من سكان الكويت، ولدت عام 1996، وتبلغ من العمر 28 عامًا. وشاركت ليلى في العديد من الأعمال التي حققت مشاهدات كبيرة، أبرزها "دفعة لندن"، و"زوجة واحدة لا تكفي" و "ساعة الصفر" و"بعد النهاية".
أما جو جوناس فهو مغن وكاتب أغاني أمريكي، من مواليد عام 1989، اشتهر إلى جانب أخوته كونه المغني الرئيسي مع شقيقه الأصغر نيك جوناس في فرقة البوب روك "الإخوة جوناس" المكونة منه واثنين من أشقائه، كيفن ونيك جوناس.