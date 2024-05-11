الجزائر.. سحر الطبيعة وأنشودة التاريخ في مدينة البهجة والنوارس (فيديو إرم)

كلوحةٍ خلابةٍ تتجلّى بنورها المتأتّي من بياض ولمعان عماراتها ومبانيها، فيُخيّل للناظرِ أنها ترتفع عن سطح البحر، هكذا استحقّت في عيون أهلها أن تكون "البهجة".. "المحروسة".. و"الجزائر البيضاء". المسمّيات الحالية لمن كان يُطلق عليها في عهد الرومان "إكوزيوم".. كلمة من مقطعين، " إ " وتعني جزيرة و" كوزيوم" ويقصد بها النوارس، لتكون في النهاية "مدينة النوارس".

تسمياتٌ تتسابق لتترجم سحر المدينة التي تعانق الجبال مطلّةً على البحر، تبوح له بـ "خلطتها السريّة" لأعرق الحضارات.

فالروايات التاريخية الأكثر تداولاً تُعيد تاريخ تأسيسها إلى القرن السادس قبل الميلاد على يد الفينيقيين، تماشياً مع استراتيجيتهم في السيطرة على أبرز خطوط التجارة في العالم القديم، لا سيما تجارة الرقيق والذهب المجلوب من السودان، وتجارة القصدير والفضة في شبه الجزيرة الإيبرية، وهو الهدف الذي يضمنه موقع المدينة من الناحية الجغرافية والأمنية واللوجستية.