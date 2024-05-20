بعد اتهامات بتورطها.. الفنانة المغربية ريم فكري تقاضي أهل زوجها القتيل

رفعت المغنية المغربية ريم فكري، دعوى قضائية، ضد أهل زوجها، الذي راح ضحية جريمة قتل، لا تزال ملابساتها غامضة.

ووفق وسائل إعلام محلية، اتهمت "فكري" في دعواها، عائلة زوجها، بـ"القذف والسب والتشهير وإهانة هيئة منظمة والوشاية الكاذبة".

وتأتي هذه الخلافات المتصاعدة بين الفنانة الشابة وعائلة زوجها القتيل، بعد اتهامهم لها بأنها وراء جريمة مقتل ابنهم.

ووفق موقع "العربية نت"، قال مصدر إن "ريم فكري التزمت الصمت إلى حين العثور على جثة زوجها، قبل أن تقوم برفع دعوى قضائية ضد عائلة المجني عليه، بعد ما قالت إنها محاولة تشويه لسمعتها ومسيرتها الفنية من قبلهم".

وأكد محامي الفنانة المغربية أن "الدعوى القضائية ستلاحق المشهرين بريم فكري، بتهمة القذف والسب والتشهير، وبث وقائع غير صحيحة".

كما طالبت في الدعوى بتعويض مالي عن حملة التشهير، التي أدت إلى توقف العديد من أعمالها وعقودها، بعد رفض التعامل معها.

ورفعت "فكري" دعوى قضائية منفصلة ضد شقيقة زوجها، بعد تصريحات الأخيرة التي أهانت فيها رجال أمن في مقطع فيديو، بدعوى تلقيهم رشاوى من الفنانة المغربية للتلاعب بملف المجني عليه.

وتعود قضية اختطاف وقتل زوج الفنانة المغربية إلى 8 فبراير/شباط الماضي، عندما تلقت الجهات الأمنية بلاغًا باختطاف الضحية من قِبل أشخاص يستقلّون سيارة رباعية الدفع من أمام منزله.

وأسفر التحقيق عن توقيف المتهم الرئيس المدعو "التوربو"؛ بتهمة الاحتجاز والاختطاف والتعذيب المفضي للموت، قبل أن يتم ضبط أتباعه، كما انطلقت عملية البحث عن أشلاء الجثة بعد اعتراف الموقوفين بتقطيعها والتخلص منها في مجرى نهري بضواحي الرباط.

وكشفت التحقيقات أن الجريمة تعود لأسباب تتعلق بالمخدرات والاتجار بها.