الفساد عائق أمام مكافحة تهريب "الفنتانيل" في المكسيك

حلت المكسيك في 2019 محل الصين كمصدر رئيسي لمخدر الفنتانيل الذي يصل إلى الولايات المتحدة؛ إذ تقوم الجماعات المكسيكية بنقل المواد غير المشروعة بشكل رئيسي عبر الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة، وفق ما ذكر موقع "Infobae" الإخباري.

ونقل الموقع عن تقرير لخدمة أبحاث الكونغرس الأمريكي قوله إنه "منذ نهاية 2021، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC عقوبات على 185 شخصًا يعيشون في المكسيك، بعضهم وجهت له تهمة الاتجار بالمواد الأفيونية".

وأفاد بأن "الرئيس المكسيكي أندريس أوبرادور أكد في السنوات السابقة أن الفنتانيل يمر عبر المكسيك، نافيا تصنيعه في البلاد، بينما انتقد سياسة الولايات المتحدة مع المكسيك من حيث الحفاظ على علاقة أمنية فقط".

وخلص التقرير إلى أنه "بحلول 2023، شارك أكثر من 500 كلب تبرعت بها الولايات المتحدة في أكثر من 50 عملية ضبط كبيرة للفنتانيل، بالإضافة إلى تدريب موظفي الطب الشرعي المكسيكيين"، منوها إلى أن "العوامل التي تعيق التعاون بين الدول هي نقص الموظفين المدربين، والفساد المزعوم؛ ما تسبب بمقتل آلاف الأشخاص في الولايات المتحدة نتيجة تجارة الفنتانيل".