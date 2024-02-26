عاش ومات في خيمة.. من هو الفنان الفلسطيني فتحي غبن؟
نعت وزارة الثقافة الفلسطينية الفنان التشكيلي المخضرم فتحي غبن، الذي يطلق عليه الفلسطينيون "فنان الهوية"، بعد صراع مع المرض، بعد 77 عاماً من عمره قضاهاً في النزوح.
وحمّلت الوزارة إسرائيل مسؤولية وفاة غبن بسبب عدم السماح له بمغادرة القطاع لتلقي العلاج في المستشفيات في الخارج" ما أدى لتدهور حالته الصحية.
واعتبرت الوزارة أن "رحيل غبن يشكل خسارة للفن الفلسطيني الذي شهد على يده انتقالات هامة تجاه تجسيد الحياة الفلسطينية واللجوء الفلسطيني والمخيم وتقاليد الحياة في البلاد التي نذر حياته لتخليدها في فنه".
وعاني غبن في فترة حياته الأخيرة من آلام حادة في الصدر والرئتين تضاعفت آلامها نتيجة انعدام الأدوية والأوكسجين في قطاع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية التي طالت المنشآت الطبية في القطاع.
ويعتبر غبن من رواد الفن التشكيلي الفلسطيني، وبعد النكبة عاش حياة المخيم بكل تفاصيلها ورسمها بدقة متناهية وخلّد حياة القرية الفلسطينية التي أرادت النكبة أن تمحوها.
ولد غبن في قرية "هربيا" شمال قطاع غزة عام 1947 وحملته أمه خلال النكبة ونزحت به إلى غزة، حيث عاش حياته في مخيم جباليا للاجئين.
واحترف غبن الفن مبكراً ونذر حياته له واستذكر الراحل قريته في رسوماته، فرسم الحقل والبيدر والعرس والحصاد والميلاد ورسم البيوت والوجوه والطرقات.
وانتصر الفنان الراحل، والذي منح لقب "عميد الفنانين التشكيليين الفلسطينيين"، في لوحاته أيضاً، لشموخ المرأة الفلسطينية، وعرض دوماً مظاهر وحدة الشعب الفلسطيني.
اعتقل غبن عدة مرات في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي بتهمة رواج لوحاته وطباعتها بشكل كبير واستخدامها في الترويج ضد إسرائيل.
وعمل الراحل مستشاراً في وزارة الثقافة ومنحه الرئيس الفلسطيني محمود عباس وسام الثقافة والعلوم والفنون مستوى الإبداع في العام 2015. وحاز على العديد من الأوسمة الدولية.
ورحل غبن عن الدنيا وهو يقيم في خيمة النزوح التي ظلت تلاحقه منذ النزوح الأول ليكمله بالنزوح الأخير في الحرب الإسرائيلية بعد هجوم 7 أكتوبر، لتكون حياته أشبه برحلة "بين خيمتين".