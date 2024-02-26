عاش ومات في خيمة.. من هو الفنان الفلسطيني فتحي غبن؟

نعت وزارة الثقافة الفلسطينية الفنان التشكيلي المخضرم فتحي غبن، الذي يطلق عليه الفلسطينيون "فنان الهوية"، بعد صراع مع المرض، بعد 77 عاماً من عمره قضاهاً في النزوح.

وحمّلت الوزارة إسرائيل مسؤولية وفاة غبن بسبب عدم السماح له بمغادرة القطاع لتلقي العلاج في المستشفيات في الخارج" ما أدى لتدهور حالته الصحية.