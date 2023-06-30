الذكاء الاصطناعي وأزمة الأجور يهددان "مستقبل" هوليوود

تلوح بوادر أزمة كبرى في صناعة السينما الأمريكية، حيث تسعى كبرى أستوديوهات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني، لتجنب إضراب سيكون الثاني في هذا الصيف، بسبب أزمات تتعلق بالرواتب، واستخدام الذكاء الاصطناعي.

وتسعى "نتفليكس" و"والت ديزني" وغيرهما، إلى التوصل لاتفاق بسرعة مع أعضاء نقابة ممثلي الشاشة - الاتحاد الأمريكي لفناني الراديو والتلفزيون قبل مهلة تنتهي، منتصف الليل اليوم الجمعة، بحسب "رويترز".

وفي خطاب إلى النقابة، خلال الأسبوع الجاري، قال نجوم بارزون في هوليوود، من بينهم جينيفر لورانس، وميرل ستريب، إنهم على استعداد للإضراب إذا لم يتمكن المفاوضون من التوصل إلى "اتفاق يشكل تحولًا كبيرًا" في مسألة رفع الأجور الأساسية والضمانات التي تتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وجاء الخطاب بعد أن نشر متفاوضو النقابة مقطع فيديو يقولون فيه إن محادثاتهم "مثمرة للغاية" مما يشير إلى أن التوصل إلى اتفاق أمر ممكن.