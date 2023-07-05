بأغنية محمد عبده.. ابنة محمد قنوع تستذكر والدها الراحل

استذكرت مايا قنوع ابنة الفنان السوري الراحل محمد قنوع والدها الذي توفي يوم 22 أبريل/نيسان الماضي نتيجة أزمة صحية مفاجئة ألمت به.

وكتبت مايا في صفحتها على إنستغرام كلمات أغنية "الأماكن" للفنان السعودي محمد عبده، وأرفقتها بصورة لوالدها الذي تسبب رحيله بصدمة في الوسط الفني السوري والعربي.