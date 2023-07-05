بأغنية محمد عبده.. ابنة محمد قنوع تستذكر والدها الراحل
استذكرت مايا قنوع ابنة الفنان السوري الراحل محمد قنوع والدها الذي توفي يوم 22 أبريل/نيسان الماضي نتيجة أزمة صحية مفاجئة ألمت به.
وكتبت مايا في صفحتها على إنستغرام كلمات أغنية "الأماكن" للفنان السعودي محمد عبده، وأرفقتها بصورة لوالدها الذي تسبب رحيله بصدمة في الوسط الفني السوري والعربي.
وتوفي قنوع عن عمر ناهز 49 عاما بنوبة قلبية عقب إجراء عملية قسطرة في القلب، فارق الحياة بعدها بفترة قصيرة نتيجة تدخينه للسجائر بشراهة بحسب طبيبه.
ولقنوع عشرات الأعمال الفنية التي امتدت عبر مسيرته الفنية من أبرزها "باب الحارة" و"بقعة ضوء" و"كسر عظم"، وغيرها من الأعمال الفنية والمسرحية.