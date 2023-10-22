العاصفة "برنانر" تضرب المغرب وإلغاء بعض الرحلات الجوية والبحرية

تسبَّبت العاصفة الأطلسية "برنانر"، التي تؤثر على المغرب، بوقوع حوادث مرورية خطيرة على عدد من الطرق، خاصة بين مدن: مراكش، والدار البيضاء، ومراكش، وأكادير، حيث اصطدمت عشرات السيارات والشاحنات ببعضها.

وأضعفت الرياح القوية من جاهزية مطار محمد الخامس الدولي، وجعلت من مهمة هبوط الطائرات مستحيلة، حيث تم تحويل رحلة تابعة لطيران الإمارات، قادمة من دبي نحو الدار البيضاء، إلى مطار "باراخاس" في العاصمة الإسبانية مدريد، بعد أن حاولت الهبوط دون جدوى.

وقررت سلطات ميناء طنجة المتوسط وميناء طريفة الإسباني إيقاف جميع الرحلات البحرية طنجة ـ طريفة بسبب الرياح القوية. كما ألغت شركات الملاحة البحرية جميع رحلاتها المبرمجة بسبب صعوبة الإبحار.