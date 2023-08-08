نصائح لاستخدام الماء عند تبريد سيارتك
تكثر في فصل الصيف التساؤلات حول قدرة المياه العادية على تبريد السيارة بكفاءة، كما يفعل سائل التبريد المخصص لهذه الغاية.
وإذا لاحظت ارتفاع درجة حرارة محرك سيارتك، يجب عليك التوقف فورًا وترك المحرك يبرد أولًا، لتتحقق بعدها من مستوى سائل التبريد في "الرديتر" أو علبة الماء.
ففي حال كان منخفضًا أو فارغًا بالفعل، أنت بحاجة إلى إضافة السوائل إلى سيارتك.
وفي حين أنه من المثالي إضافة سائل التبريد الخاص، قد تجد نفسك في بعض الأحيان مضطرًا إلى استخدام الماء العادي لمواصلة القيادة لتصل إلى وجهتك.
هنا عليك أن تتذكر دائمًا أنه من المهم أن تدع المحرك يبرد قبل فتح غطاء الرادياتير أو علبة الماء، كي لا يتطاير سائل التبريد الساخن الذي قد يتسبب في حدوث حروق.
دور سائل التبريد
يلعب سائل التبريد الخاص وظائف مهمة في عمل المحرك، فهو يمنع التآكل ويزيد من درجة غليان الماء، ويخفض درجة التجمد ويمنع تشكل الصدأ.
هذا يعني أنه من الضروري إصلاح المشكلة التي تسببت في انخفاض مستوى سائل التبريد في أسرع وقت ممكن.
سائل تبريد المحرك، سائل ملون يخلط بالماء للمساعدة في تنظيم حرارة محرك سيارتك حين ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير.
علاوة على ذلك، يقوم سائل التبريد بأكثر من مجرد تنظيم درجة الحرارة، فهو يساعد على منع التآكل.
ويستخدم سائل التبريد مادة الإيثيلين جلايكول الكيميائية كقاعدة لإنشائه، سواء كان لونه أخضر أو ورديًا أو أحمر أو برتقاليًا.
لكن اللون الأخضر هو الأكثر استخدامًا في جميع أنحاء العالم منذ عقود.
استخدام الماء
إذا لم يكن سائل التبريد متاحًا، فعليك استخدام الماء الأعلى جودة المتوفرة لديك.
من الناحية المثالية، سيكون هذا ماء مقطرًا، لكن يمكنك أيضًا استخدام المياه المعبأة للشرب أو حتى مياه الصنبور.
وضع في اعتبارك أن مياه الصنبور تحتوي على معادن يمكن أن تترك رواسب في نظام التبريد، ما يسهم في تسريع التآكل ويقلل من عمر "الرادياتير" ومضخة المياه.
وبالنسبة للمحرك، من الأفضل استخدام الماء العادي بدلًا من القيادة بسائل تبريد خاص منخفض.
ولكن يجب استبدال الماء بسائل التبريد المناسب لسيارتك في أسرع وقت ممكن كي لا تعرض نظام التبريد لمخاطر الصدأ والتآكل.
إصلاح الأعطال
يمكنك وضع الماء في "رادياتير" سيارتك إذا كانت درجة حرارة المحرك عالية، وإذا كان مستوى سائل التبريد منخفضًا جدًا، وليس لديك خيار آخر. إلا أنه عليك القيام بذلك فقط عندما تنوي القيادة لمسافة قصيرة.
وبعد ذلك ستحتاج إلى التأكد من غسل "الرادياتير" وإعادة تعبئته بسائل التبريد الصحيح بأسرع وقت ممكن.
ومن المهم أن يقوم فني متخصص بفحص نظام التبريد في سيارتك لتحديد سبب انخفاض سائل التبريد في المقام الأول، وكشف أي تسرب وإصلاحه، واستبدال أي أجزاء تالفة من النظام وشطف الرادياتير من الداخل قبل استبدال سائل التبريد الجديد.
وتذكر أن إصلاح عطل نظام التبريد سيؤدي في أسرع وقت ممكن إلى تقليل احتمالية حدوث أضرار جسيمة محتملة لـ"الرادياتير" ومضخة المياه وصمام الحرارة والمحرك.