نصائح لاستخدام الماء عند تبريد سيارتك

تكثر في فصل الصيف التساؤلات حول قدرة المياه العادية على تبريد السيارة بكفاءة، كما يفعل سائل التبريد المخصص لهذه الغاية.

وإذا لاحظت ارتفاع درجة حرارة محرك سيارتك، يجب عليك التوقف فورًا وترك المحرك يبرد أولًا، لتتحقق بعدها من مستوى سائل التبريد في "الرديتر" أو علبة الماء.

ففي حال كان منخفضًا أو فارغًا بالفعل، أنت بحاجة إلى إضافة السوائل إلى سيارتك.

وفي حين أنه من المثالي إضافة سائل التبريد الخاص، قد تجد نفسك في بعض الأحيان مضطرًا إلى استخدام الماء العادي لمواصلة القيادة لتصل إلى وجهتك.

هنا عليك أن تتذكر دائمًا أنه من المهم أن تدع المحرك يبرد قبل فتح غطاء الرادياتير أو علبة الماء، كي لا يتطاير سائل التبريد الساخن الذي قد يتسبب في حدوث حروق.