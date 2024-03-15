بالفيديو.. امرأة تشعل النار في عازل داخل مركز اقتراع في موسكو

أشعلت امرأة النار في عازل داخل مركز اقتراع في جنوب موسكو، اليوم الجمعة، في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، وفق ما أفادت وسائل إعلام روسية رسمية ومستقلة.

وأوردت وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء أن "امرأة أشعلت النار في عازل" داخل أحد مراكز الاقتراع في العاصمة، فيما نشرت وكالة "سوتا" المستقلة مقطع فيديو يظهر امرأة تتجه نحو عازل قبل أن تخرج من ورائه بهدوء بينما كانت النيران تشتعل فيه.

وأوضحت الوكالة أن الحادث وقع في منطقة مارينو، جنوب العاصمة الروسية.