مصر.. عشرات القتلى والجرحى بحادث مروري مروع (صور)

تسبب حادث مروري مروع على طريق رئيس في القاهرة هو "الطريق الأوسطي" بمصرع 9 مواطنين، وإصابة 9 آخرين.

ووقع الحادث قبيل أذان المغرب، اليوم الأربعاء، إثر اصطدام سيارة نقل ركاب "ميكروباص" بشاحنة متوقفة على جانب الطريق عند مدخل مدينة 15 مايو.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين أن الحصيلة الإجمالية للضحايا 18 ما بين صريع وجريح.