حيتان قاتلة تهاجم قارب زوجين في مضيق جبل طارق

قالت السلطات الإسبانية إن حيتانًا قاتلة هاجمت يختًا لزوجين وأغرقته في مضيق جبل طارق.

وفي التفاصيل التي أوردها موقع "ياهو نيوز"، أجرى الزوجان يوم الأحد الماضي مكالمة طارئة من موقع يبعد حوالي 22 كيلومترا عن "كاب سبارطيل" بالمغرب، بعد أن هاجمت مجموعة من الحيتان القاتلة مركبهما الشراعي، وأرسلت لهما فرق الإنقاذ على الفور.

وقال الزوجان إن المياه بدأت تغمر القارب بعد أن كسرت الحيتان أحد جوانبه وأحدثت ثقبًا في الهيكل.

وقال الموقع إن رجال الإنقاذ وصلوا بطائرة هليكوبتر، حيث تم انتشال الزوجين بواسطة ناقلة نفط بعد حوالي ساعة من بدء الهجوم، بينما غرق يختهم الذي يبلغ طوله 15 مترًا في النهاية.

ويعد هذا أحدث مثال على سلوك الحيتان القاتلة الذي حير العلماء، خصوصا وأنهم اصطدموا بمئات السفن في المنطقة نفسها خلال السنوات الأخيرة.