حيتان قاتلة تهاجم قارب زوجين في مضيق جبل طارق
قالت السلطات الإسبانية إن حيتانًا قاتلة هاجمت يختًا لزوجين وأغرقته في مضيق جبل طارق.
وفي التفاصيل التي أوردها موقع "ياهو نيوز"، أجرى الزوجان يوم الأحد الماضي مكالمة طارئة من موقع يبعد حوالي 22 كيلومترا عن "كاب سبارطيل" بالمغرب، بعد أن هاجمت مجموعة من الحيتان القاتلة مركبهما الشراعي، وأرسلت لهما فرق الإنقاذ على الفور.
وقال الزوجان إن المياه بدأت تغمر القارب بعد أن كسرت الحيتان أحد جوانبه وأحدثت ثقبًا في الهيكل.
وقال الموقع إن رجال الإنقاذ وصلوا بطائرة هليكوبتر، حيث تم انتشال الزوجين بواسطة ناقلة نفط بعد حوالي ساعة من بدء الهجوم، بينما غرق يختهم الذي يبلغ طوله 15 مترًا في النهاية.
ويعد هذا أحدث مثال على سلوك الحيتان القاتلة الذي حير العلماء، خصوصا وأنهم اصطدموا بمئات السفن في المنطقة نفسها خلال السنوات الأخيرة.
هجمات سابقة
ويضاف هذا الحادث إلى ما يقرب من 700 حادث آخر بين السفن والحيتان القاتلة في المياه الساحلية الإسبانية أو حولها، وفقًا للسجلات التي تحتفظ بها مجموعة عمل أتلانتيك أوركا (GTOA)، والتي تجمع بين الحالات التي تقترب فيها الحيوانات من القوارب وتصطدم بها، تعرضت السفن لأضرار في حوالي 20% من هذه الاصطدامات، والتي شملت الحيتان القاتلة من عائلة مكونة من 15 فردًا معروفة للعلماء باسم "جلاديس".
وأحد الحيتان يُدعى "جلاديس الأبيض"، وهو حوت بالغ لاحظ العلماء أنه يقود الحيتان الأصغر سنًا على ما يبدو إلى القوارب لبدء الهجوم.
وفي حين أن الخبراء لا يعتقدون أن الحيتان القاتلة تحاول عمدا تدمير القوارب، إلا أن أسباب الهجمات تظل غامضة.
ووصف البحارة كيف تدور الحيتان القاتلة حول القوارب وتطلق ما يشبه "الهجمات المنسقة"؛ مما أثار تكهنات بأن الحيتان القاتلة قد تستجيب للتجارب السلبية الناجمة عن الاصطدام بالسفن أو استهدافها من قبل الصيادين الذين يتنافسون معهم لصيد سمك التونة ذي الزعانف الزرقاء، وهو نظامهم الغذائي المفضل.