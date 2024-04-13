حادث تلفريك مروع في تركيا.. مصرع شخص واحتجاز 184 في الجو (صور)
لقي شخص مصرعه وأصيب سبعة آخرون وتقطعت السبل بحوالي 200 آخرين في الجو، عندما انهار عمود يدعم عربات التلفريك خارج مدينة أنطاليا السياحية التركية.
وبحسب ما أوردته صحيفة "غارديان"، أوضح رئيس بلدية أنطاليا "محي الدين بوتشيك"، في بيان مساء أمس الجمعة، إنه تم استدعاء طائرات هليكوبتر مزودة برؤية ليلية لإنقاذ 184 شخصا ما زالوا عالقين في كبائن التلفريك.
وقال وزير الداخلية التركي "علي يرليكايا" إن الوفيات والإصابات حدثت عندما سقطت إحدى كبائن نظام التلفريك في ساريسو-تونكتيبي بمنطقة صخرية أثناء انهيار العمود".
وتم إجلاء 5 أشخاص كانوا في المقصورة بطائرة هليكوبتر، بينما لا يزال اثنان بانتظار نقلهما، حسبما نُشر على موقع X.
وقال "يرليكايا" إنه تم إرسال نحو 110 من أفراد الطوارئ إلى موقع الانهيار، كما تم نقل المزيد من متسلقي الجبال المتخصصين من أماكن أخرى في تركيا.