حادث تلفريك مروع في تركيا.. مصرع شخص واحتجاز 184 في الجو (صور)

وتم إجلاء 5 أشخاص كانوا في المقصورة بطائرة هليكوبتر، بينما لا يزال اثنان بانتظار نقلهما، حسبما نُشر على موقع X.

وقال "يرليكايا" إنه تم إرسال نحو 110 من أفراد الطوارئ إلى موقع الانهيار، كما تم نقل المزيد من متسلقي الجبال المتخصصين من أماكن أخرى في تركيا.