شبيه عادل إمام.. حين تبني مجدك على صدفة سعيدة (صور)
في عزاء الفنانة شيرين سيف النصر الذي أقيم بعد أيام من رحيلها مؤخرا، هرع كثيرون لمصافحة الزعيم عادل إمام الذي دخل السرداق وهو يسير بهدوء معتبرين أن الظروف أسعدتهم برؤية الفنان الأشهر، الذي احتجب عن الظهور في السنوات الأخيرة، لكن المفاجأة أن الشخص لم يكن "الزعيم" وإنما "شبيهه" الفنان فكري عبد الحميد.
ويختصر هذا الموقف رحلة من المواقف الطريفة وسوء الفهم المتواصل عمادها الأساسي "صدفة سعيدة" من التشابه الكبير اللافت الذي بنى عليه الفنان غير المعروف بأدواره، وإنما بملامح وجهه كل مجده، حتى أن وسائل الإعلام لا تشير إليه باسمه المجهول لدى الناس وإنما بتلك العبارة البراقة "شبيه عادل إمام".
وفي بداياته الأولى، لم يكن فكري عبد الحميد يحظى بأي اهتمام؛ لأن التشابه في الملامح مع "الزعيم" لم يكن قد ظهرعليه بعد وهو في مرحلتي الشباب أو حتى منتصف العمر. وهكذا مرت أدواره الصغيرة مرور الكرام كما في مسلسل "الظلال" مع عزت العلايلي وسهير المرشدي، إنتاج 1986، ثم فيلمي "حكمت فهمي "، و"مهمة في تل أبيب" مع نادية الجندي. ولا حتى حين عمل مع عادل إمام في مسرحيتي "الزعيم"، و "بودي جارد"، وفيلمي "بخيت وعديلة "، و"الإرهاب والكباب".
طرائف لا تنتهي
وظهر التشابه الواضح مع "الزعيم" في السنوات الأخيرة فقط، خاصة مع طريقة ارتداء الملابس وتصفيف الشعر وهو ما أنتج العديد من وقائع سوء الفهم التي يتسم كثير منها بالطرافة، فكلما ظهر في موقع تصوير يتعامل معه كثير من الفنيين والممثلين باعتباره عادل إمام.
ويتكرر الأمر بصورة أكثر دراماتيكية في الشوارع والأماكن العامة، فقد كان قادما ذات مرة في رحلة من بلد عربي ورحب به موظفو المطار ظنًّا منهم أنه النجم الكبير، وحين أخبرهم بالحقيقة استاؤوا منه لأنه ينكر نفسه. ولم يقتنعوا في النهاية إلا بعد أن أخرج لهم بطاقة هويته الشخصية التي تظهر اسمه وعمله كموظف في إحدى المؤسسات الصحفية المصرية.
شبيه آخر
ولا بد في هذا السياق من الإشارة إلى "شبيه آخر" لعادل إمام هو الفنان نصر حماد، الذي كانت ملامح وجهه منذ شبابه تكاد تتطابق على نحو مذهل مع الزعيم، خاصة أنه كان يقلده في ملابسه ،ونبرة صوته، وحركة يديه، وطريقة تصفيف شعره. ولفت "حماد" الأنظار إليه بقوة في حقبتي الثمانينيات والتسعينيات وقدم العديد من الأدوار البسيطة في الكثير من الأفلام والمسرحيات، قبل أن يتوارى عن الساحة.