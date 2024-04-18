شبيه عادل إمام.. حين تبني مجدك على صدفة سعيدة (صور)

طرائف لا تنتهي

وظهر التشابه الواضح مع "الزعيم" في السنوات الأخيرة فقط، خاصة مع طريقة ارتداء الملابس وتصفيف الشعر وهو ما أنتج العديد من وقائع سوء الفهم التي يتسم كثير منها بالطرافة، فكلما ظهر في موقع تصوير يتعامل معه كثير من الفنيين والممثلين باعتباره عادل إمام.

ويتكرر الأمر بصورة أكثر دراماتيكية في الشوارع والأماكن العامة، فقد كان قادما ذات مرة في رحلة من بلد عربي ورحب به موظفو المطار ظنًّا منهم أنه النجم الكبير، وحين أخبرهم بالحقيقة استاؤوا منه لأنه ينكر نفسه. ولم يقتنعوا في النهاية إلا بعد أن أخرج لهم بطاقة هويته الشخصية التي تظهر اسمه وعمله كموظف في إحدى المؤسسات الصحفية المصرية.

شبيه آخر

ولا بد في هذا السياق من الإشارة إلى "شبيه آخر" لعادل إمام هو الفنان نصر حماد، الذي كانت ملامح وجهه منذ شبابه تكاد تتطابق على نحو مذهل مع الزعيم، خاصة أنه كان يقلده في ملابسه ،ونبرة صوته، وحركة يديه، وطريقة تصفيف شعره. ولفت "حماد" الأنظار إليه بقوة في حقبتي الثمانينيات والتسعينيات وقدم العديد من الأدوار البسيطة في الكثير من الأفلام والمسرحيات، قبل أن يتوارى عن الساحة.