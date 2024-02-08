الفنان اللبناني زين العمر يتوعد شقيقه "الغادر"

توعد الفنان اللبناني زين العمر شقيقه إيلي مهدداً إياه بالنيل منه، بعدما اتهمه بالغدر به، قائلاً إنه لم يكن يتخيل أن يحصل ذلك الأمر معه بسبب شقيقه.

ونشر زين العمر صورة عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليها بالقول: "ما بتجيك الضربة غير من القريب، ما كنت متخيل يجي النهار وخيي يغدر فيي".

وتوعد الفنان اللبناني شقيقه قائلًا: "ما رح مرءاك ياها على خير يا إيلي".

ولم يفصح زين العمر عن أي تفاصيل حول الواقعة التي حصلت بينه وبين شقيقه، كما لم يوضح كيف غدر شقيقه غدر به وهل تم ذلك بالفعل أم أن الأمر برمته مجرد دعابة من ورائها سر آخر.