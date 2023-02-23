ما سبب ارتفاع عدد الحيتان الميتة على شواطئ الولايات المتحدة؟

جرفت أمواج الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أكثر من 20 حوتا ضخما إلى الشواطئ، فأثارت هذه الظاهرة مخاوف وقلق العلماء بشأن خطر انقراض تلك الثديات، ما جعلهم يبحثون عن الأسباب المحتملة لحدوثها.

وقالت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي NOAA، المهتمة بشؤون علم المحيطات والطقس والمناخ، إن 22 حوتا كبيرا جرفت إلى الشواطئ الأمريكية منذ الأول من ديسمبر 2022 حتى اليوم، وشملت المجموعة 15 حوتا أحدب و3 حيتان عنبر، وحوتَي شمال الأطلسي الصائب، وحوت الهركول الشمالي، وحوت منك.

وأشارت NOAA إلى أن عدد الحيتان التي ماتت بعد جرفها إلى الشواطئ في أول شهرين من عام 2023 يعادل عدد تلك التي جرفت عام 2022 بأكمله، مبدية قلقها: "على الرغم من متابعة وفيات الحيتان بشكل مكثف منذ عام 2016، إلا أن هذا العدد من الوفيات في وقت مبكر من السنة أمر مقلق وغير طبيعي".