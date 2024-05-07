السعودية تطلق "أكواريبيا" أكبر متنزه مائي في المنطقة (صور وفيديو)
أعلنت شركة القدية عن إطلاق متنزه "أكواريبيا"، أول منتزه ترفيهي مائي من نوعه في السعودية والأكبر في المنطقة، يقع في قلب مدينة القدية.
وسيكون المنتزه المائي الجديد مكملاً لمنتزه "Six Flags مدينة القدية"، الترفيهي الرئيسي في المدينة والأول من نوعه خارج أمريكا الشمالية، بحسب بيان.
ستحتوي الحديقة المائية على أنظمة متقدمة يمكنها - بفضل المرشحات المتخصصة - تقليل هدر المياه بنسبة تصل إلى 90% وتقليل استهلاك الطاقة.
وستكون "أكواريبيا" أول مدينة ترفيهية مائية محلية الصنع في المملكة، وستجذب الزوار من جميع أنحاء العالم من خلال 22 لعبة وتجارب مائية مناسبة لمختلف أفراد العائلة.
ويتضمن المشروع 5 أرقام قياسية عالمية، بما في ذلك أول حلقة مائية مزدوجة في العالم، وأطول وأعلى أفعوانية مائية مع أعلى نقطة قفز، وأطول وأعلى مسار سباق مائي، وأطول منزلق مائي، وأكبر لعبة في العالم على الإطلاق.
وستحتوي "أكواريبيا" على أول رحلة مغامرة تحت الماء تضم مركبات للغوص، ومنطقة للرياضات المائية المخصصة لركوب الرمث والتجديف بالكاياك وقوارب الكانيون والتسلق الفردي الحر والقفز على المنحدرات.
وستضم "أكواريبيا" أول حوض سباحة لركوب الأمواج في المملكة، يشمل مرافق نادرًا ما تُرى في الحدائق المائية، حيث تتمحور فكرتها حول ينابيع المياه الصحراوية القديمة والحياة البرية في القدية.
ويضم مشروع القدية كذلك أول منطقة للألعاب والرياضات الإلكترونية متعددة الاستخدامات في العالم، واستاد الأمير محمد بن سلمان متعدد الرياضات، ومضمار السرعة، ومتنزه "دراغون بول" الترفيهي.