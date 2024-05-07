السعودية تطلق "أكواريبيا" أكبر متنزه مائي في المنطقة (صور وفيديو)

أعلنت شركة القدية عن إطلاق متنزه "أكواريبيا"، أول منتزه ترفيهي مائي من نوعه في السعودية والأكبر في المنطقة، يقع في قلب مدينة القدية.

وسيكون المنتزه المائي الجديد مكملاً لمنتزه "Six Flags مدينة القدية"، الترفيهي الرئيسي في المدينة والأول من نوعه خارج أمريكا الشمالية، بحسب بيان.