رونالدو يفتتح أول فرع عربي لشركة زراعة الشعر في مسقط
أعلنت شركة "إنسباريا" المتخصصة بزراعة الشعر، اليوم الأربعاء، عن افتتاح فرع جديد في العاصمة العُمانية مسقط، هو الأول للشركة التي يملكها كريستيانو رونالدو في العالم العربي.
وقالت الشركة التي تمتلك عدة فروع في البرتغال، وإسبانيا، ودول أوروبية أخرى، إن أول فرع لها في الشرق الأوسط، يقع في شارع الضيافة في عاصمة سلطنة عمان.
وتعمل شركة "إنسباريا" منذ عدة سنوات، وهي مشروع مشترك بين النجم البرتغالي، وشركاء آخرين، حيث يمتلك رونالدو العديد من الاستثمارات في العالم عبر ثروته المالية الكبيرة التي جلبتها له كرة القدم.
وزادت شهرة رونالدو في العالم العربي عموما، ودول الخليج العربي على وجه الخصوص، منذ أن انضم اللاعب العالمي لنادي النصر السعودي، العام الماضي.
ويعيش النجم الرياضي الذي يحافظ على لياقته رغم اقترابه من سن الأربعين، برفقة أسرته في المملكة، ويُبدون اندماجاً لافتاً في المملكة، بما في ذلك ارتداء الأزياء المحلية.
وينتهي عقد الدون مع النصر، في العام المقبل 2025، لكن تثار تكهنات بإمكانية بقائه في المملكة ودول الخليج العربي مع تزايد استثماراته في المنطقة التي يتمتع فيها بشعبية كبيرة.