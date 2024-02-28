رونالدو يفتتح أول فرع عربي لشركة زراعة الشعر في مسقط

أعلنت شركة "إنسباريا" المتخصصة بزراعة الشعر، اليوم الأربعاء، عن افتتاح فرع جديد في العاصمة العُمانية مسقط، هو الأول للشركة التي يملكها كريستيانو رونالدو في العالم العربي.

وقالت الشركة التي تمتلك عدة فروع في البرتغال، وإسبانيا، ودول أوروبية أخرى، إن أول فرع لها في الشرق الأوسط، يقع في شارع الضيافة في عاصمة سلطنة عمان.

وتعمل شركة "إنسباريا" منذ عدة سنوات، وهي مشروع مشترك بين النجم البرتغالي، وشركاء آخرين، حيث يمتلك رونالدو العديد من الاستثمارات في العالم عبر ثروته المالية الكبيرة التي جلبتها له كرة القدم.