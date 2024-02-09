الكوميديا الرمضانية.. هل سيشاهد المغاربة نفس الوجوه على قنواتهم؟

تنتعش المسلسلات الكوميدية في التلفزيون المغربي خلال موسم رمضان، إذ تحرص الشبكة البرامجية للقنوات المغربية على عرض هذه الإنتاجات في ساعات الذروة، حينما يكون ملايين المغاربة على موائد إفطارهم.

وغالبا ما تثير هذه الأعمال انتقادات من المتابعين والنقاد أيضا، خصوصا مع تكرار نفس الوجوه الفنية الكوميدية كل موسم، وتسقط هذه "السيتكومات" الكوميدية طواعية في فخ الاجترار كثير من الأحيان، وفق متابعين.

وتعتمد القنوات التلفزيونية المغربية على مسلسلات "السيتكوم"، كمنتوج درامي رئيس لجذب الجمهور والرفع من نسب المشاهدة؛ خصوصا أنها تضم مجموعة من الوجوه الفكاهية المغربية.