الشيف بوراك يخطف الأضواء في مهرجان "كان" ويرد على المنتقدين (فيديو)

وخرج بوراك للرد على منتقديه قائلاً: "لا أفهم لماذا يفعل بعض الأشخاص ذلك. لدي حساب على إنستغرام يضم أكبر عدد من المتابعين في تركيا، سواء أعجبك ذلك أم لا، أنا لا أفعل أي شيء خاطئ أو وقح تجاه أي شخص".

وأضاف: "وجهوا لنا الدعوة، ومشينا على السجادة الحمراء، شاهدنا الفيلم. وحصلنا على جائزة، وسنعود، لكن لا أفهم لماذا يفعلون ذلك، هناك تعليقات سيئة حقا، لا أفهم لماذا أزعجوني كثيراً".

وتابع: "قبلت الدعوة وجئت على نفقتي، لا توجد رعاية من أي شركة. عمري 28 عاماً، وأحاول أن أفعل شيئاً بمفردي، جئت إلى هنا بتذكرتي الخاصة، أنا لا أشعر بالإهانة من هذا الأمر، فأنا لست شخصاً يتقبل كل حدث، لكني أحب هذا المكان".