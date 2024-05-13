تسقط كالقذائف.. شبان يخاطرون بحياتهم لجني ثمار "الدوريان" (فيديو)

يعتبر جني ثمار الفواكه بمختلف أنواعها، في الوضع الطبيعي، أمراً يسيراً لا يحمل أي مصاعب أو مخاطر على حياتهم، لكن الأمر مختلف مع فاكهة "الدوريان".

إذ يخاطر جامعو فاكهة "الدوريان"، التي تنمو في جنوب شرق آسيا، ومصدرها جزيرة سومطرة في إندونيسيا، بحياتهم خلال عملهم على التقاط ثمار تلك الفاكهة.

ويشعر جامعو هذا النوع من الفاكهة، التي يصل وزن كل واحدة منها أكثر من 3 كيلوغرامات، بأنهم يستقبلون قذيفة مدفعية تطلق نحوهم، وفق ما ظهر في مقطع انتشر بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.