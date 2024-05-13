تسقط كالقذائف.. شبان يخاطرون بحياتهم لجني ثمار "الدوريان" (فيديو)
يعتبر جني ثمار الفواكه بمختلف أنواعها، في الوضع الطبيعي، أمراً يسيراً لا يحمل أي مصاعب أو مخاطر على حياتهم، لكن الأمر مختلف مع فاكهة "الدوريان".
إذ يخاطر جامعو فاكهة "الدوريان"، التي تنمو في جنوب شرق آسيا، ومصدرها جزيرة سومطرة في إندونيسيا، بحياتهم خلال عملهم على التقاط ثمار تلك الفاكهة.
ويشعر جامعو هذا النوع من الفاكهة، التي يصل وزن كل واحدة منها أكثر من 3 كيلوغرامات، بأنهم يستقبلون قذيفة مدفعية تطلق نحوهم، وفق ما ظهر في مقطع انتشر بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ومع بدء عملية جني الثمار، يصعد أحد الأشخاص على قمة شجرة "الدوريان" ويبدأ بإسقاط تلك الثمار، التي تشبه جوز الهند، بقوة وسرعة شديدتين.
وتصل سرعة وقوة سقوط حبة "الدوريان" لدرجة أن وزن أي شخص يحاول التقاطها يمكن أن يختل ويسقط أرضاً، علاوة على احتمالية وفاته على الفور إن سقطت على رأسه.
وتعتبر "الدوريان" من الفواكه النادرة، وتباع بأسعار مرتفعة جداً، نظراً لما تتمتع به من فوائد صحية عديدة، كما أنها تحتوي على كميات كبيرة من الدهون.
وتجدر الإشارة إلى أن فاكهة "الدوريان" تعتبر من المحظورات في بعض الدول وبعض الفنادق، نظراً لرائحتها الكريهة.