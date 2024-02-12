فيلم The Beekeeper.. حبكة تقليدية مليئة بالثغرات أنقذها الأكشن

لا يطمح فيلم The Beekeeper أو "النحال" الذي يُعرض حاليا في دور السينما العربية، من بطولة جيسون ستاثام وإخراج ديفيد آير، إلى تقديم قصة مختلفة بل يعزف صناعه على "ثيمة" مكررة وأحداث متوقعة للغاية وكأنهم يوجهون رسالة تحدٍ للجمهور مفادها "سوف نبهرك ونمتعك رغم أنك سبق وشاهدت مثل هذا العمل سابقا".

ويحكي الفيلم الجديد قصة "آدم كلاي"، هو شخص هادئ أراد توديع ماضيه الملوث بالدم والعنف فآثر العزلة وانسحب إلى منطقة نائية ليعمل "نحالا" حيث يعيش منطويا على نفسه بين أسراره الدفينة.

حياة آدم الاجتماعية تكاد تكون منعدمة، إلا من بصيص ضوء إنساني وحيد يتمثل في علاقته شديدة الرقة والعذوبة بجارته المسنة التي تعاني هي الأخرى من الوحدة، حيث تعيش بعيدا ابنتها التي تعمل شرطية في المباحث الفدرالية FBI.

وتتعرض الجارة لعملية احتيال إلكتروني ينتج عنها الاستيلاء على كل مدخراتها، التي تبلغ أكثر من مليوني دولار، جزء منها يتبع لإحدى الجمعيات الخيرية التي كانت تديرها، فتنتحر قهرا ليتحول "كلاي" إلى آلة انتقام غاضبة، حيث يتبين له أن من قاموا بالاحتيال ينتمون لتنظيم إجرامي متخصص في السطو على المسنين مستغلين ضعف علاقتهم بالتكنولوجيا.