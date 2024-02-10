آمال ماهر: لم أتعرض للخطف وعلاقتي بتركي آل الشيخ جيدة (فيديو)
كشفت الفنانة المصرية آمال ماهر حقيقة ما أشيع عن تعرضها للخطف والاحتجاز الفترة الماضية، مشيرة أن ما أثير حول ذلك "عار تماما من الصحة".
ورداً على سؤال حول علاقتها بالمستشار السعودي تركي آل الشيخ، أجابت: "علاقتنا شهدت نجاحاً كبيراً في السابق، وحققنا نجاحات كبيرة، والعلاقة بيننا جيدة للغاية".
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الماضية، أنباء عن اختطاف آمال ماهر وتعذيبها، بسبب غيابها الطويل.
وقالت آمال ماهر في لقاء مع الإعلامي عمرو أديب: "أنا بخير الحمد لله وبطمن جمهوري، وكل ما قيل حول اختطافي أو سجني، أو تعذيبي، مجرد شائعات، لكنها لم تضايقني، لأن هذا الخوف يدل على حب الجمهور".
وكشفت ماهر سبب غيابها: "أصبت بكورونا 3 مرات، كنت مريضة للغاية، ولم أستطع التنفس بشكل جيد، لذا لم أطمئن الجمهور حينها؛ فظهوري وقتها كان سيزيد الشكوك، ولكن بعد ما تعافيت تماماً خرجت في حفلة، ومع ذلك لم يصدق الجمهور أنني بخير".