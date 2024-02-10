آمال ماهر: لم أتعرض للخطف وعلاقتي بتركي آل الشيخ جيدة‎ (فيديو)

كشفت الفنانة المصرية آمال ماهر حقيقة ما أشيع عن تعرضها للخطف والاحتجاز الفترة الماضية، مشيرة أن ما أثير حول ذلك "عار تماما من الصحة".

ورداً على سؤال حول علاقتها بالمستشار السعودي تركي آل الشيخ، أجابت: "علاقتنا شهدت نجاحاً كبيراً في السابق، وحققنا نجاحات كبيرة، والعلاقة بيننا جيدة للغاية".

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الماضية، أنباء عن اختطاف آمال ماهر وتعذيبها، بسبب غيابها الطويل.