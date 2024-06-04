"جوليت" العراق.. قتلت عشيقها ثم انتحرت

أحمد عبد

في قصة أقرب لقصة "روميو وجوليت" أفاد مصدر أمني في مدينة أربيل العراقية، أن شابة عشرينية قتلت عشيقها ثم أقدمت على الانتحار.

وقال المصدر لـ"اإرم نيوز" إن "شابة عشرينية تلقت نبأ زواج عشيقها من إحدى قريباته في محافظة أربيل، لتطلب بعدها منه أن يلتقي بها للمرة الأخيرة، واختارت منطقة "زين ورتي" في راوندوز مكانا للقاء، وهي منطقة سياحية تنتشر فيها الأشجار الكثيفة".

وأضاف، أن "الشابة أقدمت على قتل عشيقها من خلال إطلاق النار عليه بواسطة مسدس كانت تحمله، ثم أقدمت على الانتحار بطلقة واحدة في الرأس، دون ترك أي رسالة تبين الأسباب".

وأشار المصدر، إلى أن الشرطة تمكنت من كشف الأحداث عبر رسائل على هاتف الفتاة، التي أكدت أن الشابة هي من طلبت لقاء الضحية، وحددت المنطقة.

وتسجل حالات الانتحار في العراق ارتفاع ملحوظا خصوصا بين الشابات بين عمر 15 و 35، والتي يحدث معظمها بسب تعرضهن للابتزاز.