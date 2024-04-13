حقيقة نقل مومياوات فرعونية عبر مترو الأنفاق في القاهرة (فيديو)

وفي تصريح خاص لـ "إرم نيوز" نفى مجدي شاكر، كبير الأثريين في وزارة السياحة والآثار المصرية، صحة الفيديو جملة و تفصيلاً، مؤكدًا أنه من الواضح جدا أنه "مفبرك" وتم تركيبه بواسطة برنامج متخصص.

وأكد " شاكر" أن نقل الآثار المصرية تتم بطريقة علمية وهندسية غاية في الدقة وفق معايير احترافية عالمية كما حدث - على سبيل المثال لا الحصر- في نقل تمثال الملك رمسيس من موقعه السابق في الميدان الذي يحمل اسمه وسط القاهرة إلى مكانه الحالي في المتحف الكبير في منطقة الأهرامات.

وأوضح أن نقل الآثار من موقع إلى آخر عملية معقدة وحساسة تراعي عدة معايير منها الترويج السياحي بجعل انتقال الآثر حدثًا في حد ذاته، ومناسبة عالمية يتم بثها على الهواء، كما حدث في نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة والذي تم في حفل مهيب أذهل العالم، كما تخضع عملية النقل لمعايير فنية صارمة للحفاظ على الآثر.

وتساءل المسؤول المصري عن مبرر نقل توابيت ومومياوات بشكل سري وعشوائي، مؤكدًا ثقته بقدرة الأجهزة المعنية على تتبع مصدر الفيديو وتقديم صاحب الحساب إلى العدالة.