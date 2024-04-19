جريمة مروعة.. القبض على مواطن اغتصب شقيقتيه في العراق (صور خاصة)

ألقت الأجهزة الأمنية في العراق أمس الخميس القبض على مواطن اغتصب شقيقتيه في محافظة الديوانية العراقية إحدى مدن جنوب العراق ومنطقة الفرات الأوسط.

وفي تصريحات لـ"إرم نيوز" قال مكتب إعلام قيادة شرطة الديوانية إن "شكوى وردت بإقدام شخص على اغتصاب شقيقتيه وتمكنت القوات الأمنية بالمحافظة من إلقاء القبض على المتهم الذي اعترف أثناء التحقيق بقيامه باغتصاب شقيقتيه بالقوة والإكراه".