الجزائر.. توقيف 7 أشخاص إثر وفاة 5 أطفال غرقا

أعلن النائب العام في الجزائر، الاثنين، توقيف 7 أشخاص وإيداعهم في الحبس على ذمة التحقيق؛ إثر وفاة 5 أطفال غرقًا قبالة شاطئ قرب العاصمة، خلال رحلة مدرسية، السبت.

وأثار غرق التلاميذ الخمسة، مساء السبت، تعاطفا كبيرا وصدمة بين الجزائريين، وقدم الرئيس عبد المجيد تبون تعازيه لعائلاتهم، وأرسل وزيرة التضامن لمواساتهم.

وحسبما نقلت وكالة "فرانس برس"، جاء الأطفال من ولاية المدية الواقعة على بعد حوالي 90 كيلومترًا جنوبي العاصمة مع 60 من زملائهم في رحلة إلى منتزه الصابلات المُطل على البحر وجامع الجزائر الكبير القريب منه.