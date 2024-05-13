الجزائر.. توقيف 7 أشخاص إثر وفاة 5 أطفال غرقا
أعلن النائب العام في الجزائر، الاثنين، توقيف 7 أشخاص وإيداعهم في الحبس على ذمة التحقيق؛ إثر وفاة 5 أطفال غرقًا قبالة شاطئ قرب العاصمة، خلال رحلة مدرسية، السبت.
وأثار غرق التلاميذ الخمسة، مساء السبت، تعاطفا كبيرا وصدمة بين الجزائريين، وقدم الرئيس عبد المجيد تبون تعازيه لعائلاتهم، وأرسل وزيرة التضامن لمواساتهم.
وحسبما نقلت وكالة "فرانس برس"، جاء الأطفال من ولاية المدية الواقعة على بعد حوالي 90 كيلومترًا جنوبي العاصمة مع 60 من زملائهم في رحلة إلى منتزه الصابلات المُطل على البحر وجامع الجزائر الكبير القريب منه.
وجاء في بيان النائب العام "أمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة حسين داي بفتح تحقيق ابتدائي معمق ودقيق حول هذه الواقعة والظروف والملابسات التي صاحبتها وبالأخص مدى توافر الشروط القانونية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأطفال المعنيين بمثل هذه النشاطات والمحافظة على سلامتهم الجسدية مع تحديد المسؤوليات ضد كل من يثبت ضلوعه في واقعة الحال".
وأضاف البيان الذي نشرته وسائل الإعلام الرسمية أن النتائج الأولية للتحقيق أسفرت عن "توقيف 7 أشخاص تم وضعهم تحت النظر في انتظار استكمال إجراءات التحقيق".